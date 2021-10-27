В Рязанской области осталось 10% коек для больных коронавирусом

В связи с ростом заболеваемости планируется подготовить еще 80 коек в медорганизациях Рязани и 20 коек — в районах области.

В Рязанской области из 2128 коек, предназначенных для лечения больных с COVID-19, свободны 10%. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В связи с ростом заболеваемости планируется подготовить еще 80 коек в медорганизациях Рязани и 20 коек — в районах области.

Напомним, за сутки коронавирус в Рязанской области зафиксировали еще у 230 человек.