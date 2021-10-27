В Рязанской области коронавирус обнаружили еще у 230 человек

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 47 018 рязанцев.

В Рязанской области за последние сутки коронавирус выявили у 230 местных жителей. Данные в среду, 27 октября, опубликовал федеральный оперштаб.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 47 018 рязанцев.

Также за сутки жертвами инфекции стали 13 человек, еще 135 рязанцев — победили болезнь. За все время от коронавируса скончались 1 358 горожан, выздоровели — 42 219.

В России за сутки от «ковида» скончались 1 123 человека. С начала пандемии их число достигло 233 898. Кроме того, за последние сутки коронавирус выявили у 36 582, победили болезнь — 29 151 россиянин. За все время COVID-19 обнаружили у 8 352 601 человек, выздоровели — 7 242 735.