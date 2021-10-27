В Рязани задержали мужчину, обманувшего четырех пенсионерок

В полицию обратились жительницы города от 72 до 82 лет. Пенсионерки сообщили, что мошенники звонили им, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что в ДТП попала их дочь или внучка.

В Рязани задержали мужчину, который обманул четырех пенсионерок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились жительницы города от 72 до 82 лет. Пенсионерки сообщили, что мошенники звонили им, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что в ДТП попала их дочь или внучка. От женщин требовали деньги для возмещения ущерба пострадавшему в аварии.

Испугавшись за своих родственников, пенсионерки соглашались передать деньги и отдавали все свои сбережения прибывшему курьеру.

Оперативникам удалось установить личность человека, который получал деньги от курьеров. Мошенником оказался 24-летний гражданин одной из стран Средней Азии, который находится на территории России незаконно. Он жил в Москве и приехал в Рязань, чтобы собрать деньги с людей, попавшихся на уловки мошенников.

Злоумышленника задержали в Рязани. У него изъяли похищенную сумму. По версии следствия, мужчина был частью преступного механизма и был курьером. Местные жители, которых посылали за деньгами, не знали, что забирают у пенсионерок деньги. Курьер должен был передать эти средства злоумышленникам, которые обзванивали пенсионерок.

Полиция выясняет все звенья преступной цепочки.