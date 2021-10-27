В Рязани вновь прошел рейд по соблюдению масочного режима

Проверки прошли на конечных остановках общественного транспорта в Октябрьском районе.

В Рязани прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Проверки прошли в среду, 27 октября, на конечных остановках общественного транспорта в Октябрьском районе. По их итогам с 38 рязанцами провели разъяснительные беседы, на двух составили административные протоколы.

Рейды по соблюдению масочного режима проходят на регулярной основе. Уполномоченные работники проверяют наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового скопления людей.