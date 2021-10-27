В Рязани рецидивист украл телефон у 22-летнего местного жителя

Теперь ему грозит не менее семи лет лишения свободы.

Рязанские полицейские раскрыли кражу телефона у 22-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился пострадавший и сообщил, что неизвестный его ограбил на улице Связи. Злоумышленник грубо потребовал у рязанца мобильный телефон, на что тот ответил отказом и попытался убежать. Тогда незнакомец догнал его, пригрозил парню расправой и отобрал гаджет.

Пострадавший описал преступника и полицейские поняли, что к краже причастен 29-летний ранее судимый рязанец.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Выяснилось, что он успел продать телефон случайному прохожему, а вырученные средства потратил на алкоголь и наркотики.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде семи лет лишения свободы.