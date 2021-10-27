В Рязани на пристани полицейские задержали мужчину с наркотиками

Злоумышленника обнаружили в районе порта «Рязань-Ока-Пристань»

В Рязани транспортные полицейские задержали мужчину с 12 граммами наркотика. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленника обнаружили в районе порта «Рязань-Ока-Пристань». Его доставили в дежурную часть линподразделения.

В ходе досмотра у 36-летнего рязанца обнаружили два свертка, обмотанные белым малярным скотчем. Внутри них находилось по десять пакетиков с наркотическим веществом — производным N-метилэфедрона общей массой 11,93 грамма.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.