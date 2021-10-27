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В Москве приостановят работу химчистки, прачечные и шиномонтажи
В Москве в период нерабочих дней не будут работать химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги.

В Москве в период нерабочих дней не будут работать химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги. Об этом сообщил оперштаб столицы в своем Telegram-канале.

Кроме того, в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Москве не будут работать шиномонтажи и автосервисы.

Напомним, магазин «Красное и белое» продолжит работу.