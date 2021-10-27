В Госдуме поддержали идею сделать обязательной вакцинацию для всех россиян

Ранее подобные предложения поступили от Ассоциаций компаний розничной торговли и интернет-торговли. Представители компаний предложили сделать вакцинацию для всех одинаковой, а также привитым от коронавируса россиянам предоставить скидки на услуги ЖКХ.

В Госдуме поддержали идею сделать обязательной вакцинацию для всех россиян. Об этом сообщил Life со ссылкой на депутата Госдумы Рифата Шайхутдинова.

Ранее подобные предложения поступили от Ассоциаций компаний розничной торговли и интернет-торговли. Представители компаний предложили сделать вакцинацию для всех одинаковой, а также привитым от коронавируса россиянам предоставить скидки на услуги ЖКХ.

По словам депутата Госдумы Рифата Шайхутдинова, он сам выступал за внесение вакцинации против «ковида» в Национальный календарь прививок.

«Считаю, что здесь все меры хороши. Но нам не надо шарахаться, нам надо идти в область убеждения людей и стимулирования их к этому, тогда это всякого рода льготы, призы и так далее. Либо введение вакцинации в обязательный календарь прививок, тогда льготы не нужны, — просто вводить в календарь и прививать», — сказал Шайхутдинов.

Сейчас почти во всех регионах представителей ряда профессий обязали проходить вакцинацию, но, по мнению депутата, таким образом все равно не удастся добиться необходимых показателей в 60%, поэтому обязательной вакцинации не избежать.