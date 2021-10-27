Суд оштрафовал рязанца за использование вредоносной программы

Деятельность рязанца пресекли сотрудники подразделения по обеспечению информационной безопасности УФСБ России по Рязанской области.

В Рязани оштрафовали 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном использовании компьютерной программы, которая предоставляла доступ к реквизитам банковских карт. Об этом сообщила пресс-служба Советского суда.

Деятельность рязанца пресекли сотрудники подразделения по обеспечению информационной безопасности УФСБ России по Рязанской области.

«С учетом возраста обвиняемого, признания им своей вины и активного содействия расследованию преступления старшим следователем было направлено в суд ходатайство о назначении меры уголовно-правового характера», — прокомментировали в пресс-службе ФСБ.

Суд признал рязанца виновным и назначил ему штраф в размере десяти тысяч рублей