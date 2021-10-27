\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 69.81 0.26 28/10
ЦБ EUR 81.03 0.33 28/10
Нал. USD 69.85 / 71.00 12:37
Нал. EUR 81.00 / 82.00 12:52
Новости
Публикации
Главные вопросы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
Вчера 11:30
4 131
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
25 октября 17:15
2 246
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
8 074
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
4 726
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Суд оштрафовал рязанца за использование вредоносной программы
Деятельность рязанца пресекли сотрудники подразделения по обеспечению информационной безопасности УФСБ России по Рязанской области.

В Рязани оштрафовали 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном использовании компьютерной программы, которая предоставляла доступ к реквизитам банковских карт. Об этом сообщила пресс-служба Советского суда.

Деятельность рязанца пресекли сотрудники подразделения по обеспечению информационной безопасности УФСБ России по Рязанской области.

«С учетом возраста обвиняемого, признания им своей вины и активного содействия расследованию преступления старшим следователем было направлено в суд ходатайство о назначении меры уголовно-правового характера», — прокомментировали в пресс-службе ФСБ.

Суд признал рязанца виновным и назначил ему штраф в размере десяти тысяч рублей