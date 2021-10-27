Рязанскому приборному заводу исполнилось 103 года

День завода проводится в АО «ГРПЗ» с 2009 года. Памятный день — 23 октября. На заводе рассказали, что ежегодно праздник отмечается в третьей декаде октября и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на укрепление заводских традиций, создание атмосферы дружелюбия, способствующей распространению благоприятного корпоративного настроя на выполнение производственных задач.

На государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) в рамках Дня завода отметили 103-ю годовщину предприятия. В торжественной обстановке прошло чествование лучших работников АО «ГРПЗ».

Поздравить заводчан с памятной датой и вручить награды приехали почетные гости: глава муниципального образования, председатель городской думы Юлия Рокотянская, глава администрации города Рязани Елена Сорокина, председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике областной думы Игорь Мурог, заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Галина Крутова, председатель Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов.

Открывая День завода, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов сказал: «У государственного Рязанского приборного завода — славная история, богатые традиции и неоценимый многолетний опыт создания сложнейших образцов продукции. В этом году исполнилось 70 лет с момента выпуска нашего первого радиоэлектронного изделия для авиации. С тех пор предприятие оснастило бортовой аппаратурой большое количество летательных аппаратов и завоевало лидирующие позиции в отечественном авиаприборостроении.

Хочу отметить, что к этому Дню завода мы подошли с хорошими результатами. Завод выполняет обязательства перед заказчиками, и за 9 месяцев 2021 года объем всей произведенной продукции и услуг составил 112,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Сегодня перед нашим заводом стоят амбициозные задачи по подготовке и запуску в серию новейших изделий. Нам необходимо в сжатые сроки провести масштабные работы по совершенствованию производственно-технической базы, расширить ассортимент продукции, обеспечить выполнение программ поставок.

И все это мы обязательно сделаем, как делали прежде не раз. Ведь главная движущая сила завода — это наш высокопрофессиональный, дружный и сплоченный коллектив единомышленников, искренне болеющих за общее дело. Заводчан всегда отличали такие качества, как ответственность, целеустремленность, умение в трудный момент подставить друг другу плечо, не пасовать перед проблемами, а искать и всегда находить пути их решения».

Почетные гости тепло поздравили коллектив АО «ГРПЗ» с памятной датой и вместе с руководителем предприятия вручили награды работникам, отличившимся в труде.

Затем генеральный директор Борис Виноградов открыл обновленную к празднику заводскую Доску почета у центральной проходной на улице Семинарской, поздравил передовиков производства, занесенных на нее, и вручил каждому из них соответствующее свидетельство. После этого чествование заводчан продолжилось в конференц-зале.

В рамках Дня завода труженики предприятия получили награды Минпромторга России, Госкорпорации Ростех, АО «КРЭТ», губернатора Рязанской области, Рязанской областной думы, Рязанской городской думы, администрации города Рязани, АО «ГРПЗ».

К памятной дате вышел в свет праздничный номер корпоративной газеты «Прогресс», в эфире заводского радио «Волна» в День завода прозвучал праздничный концерт, а в заводской корпоративной сети размещена творческая онлайн-выставка «С Днем рождения, завод!».

День завода проводится в АО «ГРПЗ» с 2009 года. Памятный день — 23 октября. На заводе рассказали, что ежегодно праздник отмечается в третьей декаде октября и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на укрепление заводских традиций, создание атмосферы дружелюбия, способствующей распространению благоприятного корпоративного настроя на выполнение производственных задач.