Рязанский суд вынес приговор мужчине, распространявшему наркотики по почте

В Рязани суд вынес приговор 34-летнему мужчине, обвиняемому в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков. Об этом
Установлено, что мужчина отправлял наркотики в составе организованной группы. Преступника выявили и задержали сотрудники рязанского управления ФСБ.
«Уроженец Московской области, рецидивист. Распространял „синтетические“ наркотики. Направлял по почте в Казахстан и регионы России. Кроме того, делал „закладки“. Преступную деятельность вел в составе организованной группы, координация действий осуществлялась через Интернет. Установлено, что распространил он не менее трех килограммов наркотиков», — прокомментировали в ведомстве.
Мужчина вину признал. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.