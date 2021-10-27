Рязанский суд вынес приговор мужчине, распространявшему наркотики по почте

Он отправлял наркотики в Казахстан и регионы России.

В Рязани суд вынес приговор 34-летнему мужчине, обвиняемому в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что мужчина отправлял наркотики в составе организованной группы. Преступника выявили и задержали сотрудники рязанского управления ФСБ.

«Уроженец Московской области, рецидивист. Распространял „синтетические“ наркотики. Направлял по почте в Казахстан и регионы России. Кроме того, делал „закладки“. Преступную деятельность вел в составе организованной группы, координация действий осуществлялась через Интернет. Установлено, что распространил он не менее трех килограммов наркотиков», — прокомментировали в ведомстве.

Мужчина вину признал. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.