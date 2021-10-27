Рязанский госуниверситет и областное правительство провели конференцию по инженерному образованию

В конференции поучаствовали более 300 представителей профессионального сообщества: руководители региональных органов власти, предприятий радиоэлектронной промышленности, IT-компаний, общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Рязани и Рязанской области.

В среду, 27 октября, в Рязани прошла конференция «Непрерывное инженерное образование: школа, вуз, производство», которую организовали региональное правительство и Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина .

В конференции поучаствовали более 300 представителей профессионального сообщества: руководители региональных органов власти, предприятий радиоэлектронной промышленности, IT-компаний, общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Рязани и Рязанской области.

К участникам пленарной сессии обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил важность ранней профессиональной ориентации школьников для реализации долгосрочных проектов развития экономики региона.

«Потребность в кадрах только IT-сектора (в Рязанской области) составляет около 2000 специалистов в год», — сообщил губернатор.

На встрече отметили, что особую значимость приобретают проекты в сфере дополнительного образования школьников: IT-CUBE, кванториум «Дружба», центр опережающей профессиональной подготовки и центр развития одаренных детей «Гелиос», успешно действующие в регионе.

Глава региона поддержал проект физико-математической школы РГРТУ, которая была создана в этом учебном году на базе вуза. Проект презентовал ректор университета Михаил Чиркин.

Руководитель РГРТУ отметил, что университет находится в ситуации, когда спрос на выпускников технических направлений подготовки превышает предложение, поэтому Минобрнауки ежегодно увеличивает число бюджетных мест, в 2021 году их будет 890. Ректор обратил внимание директоров школ на качество подготовки выпускников и необходимость значительного увеличения числа сдающих профильные (для поступления на технические направления подготовки) ЕГЭ.

Министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина выделила стратегическую задачу синхронизации реализуемых образовательных программ с потребностями рынка труда, эффективное решение которой будет залогом достижения глобальных национальных целей, определенных президентом.

«Сегодня мы выходим на прямое взаимодействие трех необходимых составляющих в становлении, профессиональном самоопределением каждой личности: это школы, учреждения профессионального образования и предприятия», — отметила министр.

Ориентиры для образовательного сообщества были обозначены в материале, представленном заместителем министра промышленности и экономического развития Галиной Крутовой.

«…Мы можем говорить о сложившемся дефиците инженерных кадров… РГРТУ необходимо планомерно расширять набор до 1000 — 1200 бюджетных мест на направлениях технического профиля, а школам увеличить количество выпускников, имеющих „профильный“ набор ЕГЭ до 1700 — 2000», — сообщила заместитель министра.

Участники обсудили конкретные механизмы взаимодействия в цепочке школа — вуз — предприятие в ходе тематических круглых столов.

Физико-математическая школа РГРТУ, созданная в сентябре 2021 года, является проектом, направленным на подготовку школьников к сдаче профильных ЕГЭ, необходимых для поступления в вуз, реализацию проектной деятельности и мероприятий с сфере профессиональной ориентации.

Школьники получают дополнительное образование по дисциплинам «Основные вопросы математики в ЕГЭ», «Основные вопросы физики в ЕГЭ», «Основные вопросы информатики в ЕГЭ», получают возможность готовить проекты, предусмотренные учебными планами на базе университета под руководством преподавателей высшей школы.

Взаимодействие со школами организовано на основе договоров о сетевом взаимодействии или трехсторонних договоров о сотрудничестве между общеобразовательными организациями, предприятиями реального сектора и университетом. Занятия проходят один раз в неделю на базе РГРТУ, они бесплатны для обучающихся. В настоящее время в физмат-школу зачислено более 400 учеников из городских 18 школ. Университет в краткосрочной перспективе при поддержке заинтересованных предприятий планирует расширение контингента до 1000 человек и реализацию образовательных программ для школьников из муниципальных районов Рязанской области в дистанционном формате.