Рязанский цирк перенесет представления

Билеты, приобретенные ранее, будут действительны. Возврат на перенесенные мероприятия сделать нельзя.

В Рязани перенесут представления цирка, которые выпадают на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в организации.

Билеты, приобретенные ранее, будут действительны. Возврат на перенесенные мероприятия сделать нельзя.

Цирк перенесет представления: 30 октября в 13:00 на 13 ноября (суббота) в 13:00, 30 октября в 17:00 переносится на 12 ноября (пятница) в 18:00, 31 октября переносится на 14 ноября (воскресенье) в 13:00.