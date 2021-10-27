Рязанские развлекательные заведения приготовились одновременно к отсутствию клиентов и очередям

Если произойдет массовый возврат уже купленных билетов, могут сорваться концерты и представления федеральных звезд. В клубах могут отменить многие корпоративы.

С 30 октября рязанцам для посещения музеев, театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, спортивных заведений, кафе и ресторанов потребуется иметь QR-код или справку, подтверждающие прививку от коронавируса или перенесенное заболевание.

«Нам уже разрешено заполнять только на 50%, — разъяснили в кинотеатре „Кинолюкс“. — Теперь будет приходить еще меньше зрителей, а кто-то сдаст уже купленные билеты».

Театры тоже готовятся к падению спроса, но и к очередям на входе."Наши сотрудники и ранее должны были проверить у посетителей на входе не только билет, но и температуру, — рассказал директор театра кукол Константин Кириллов. — Теперь надо еще проверять QR-код и паспорт. Мы провели тренировки и выяснили, что при самой высокой скорости будет уходить 1,5 минуты на человека. Время пропуска зрителей неизбежно увеличится, поэтому мы добавим проверяющих сотрудников и будем открывать двери за час до начала спектакля".

Все рязанские театры обещали вернуть стоимость билетов зрителям, кто заранее их приобрел, но теперь не может пойти из-за отсутствия QR-кода или справки.

Если произойдет массовый возврат уже купленных билетов, могут сорваться концерты и представления федеральных звезд. В клубах могут отменить многие корпоративы.

«Мы запланировали праздник к 25-летию предприятия, — жалуются на заводе стройматериалов в Южном промузле, — но наши сотрудники к началу ноября не успеют привиться. Праздник переносится на Новый год».

По данным регионального минздрава, на 25 октября в области хотя бы один компонент вакцины получили всего 352 тысячи человек — 32,1% населения. Вместе с переболевшими QR-коды есть не больше чем у половины рязанцев. Как их получить, можно прочитать в разделе «Публикации».