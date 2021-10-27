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Рязанская облдума утвердила регионального омбудсмена по правам человека
Губернатор Николай Любимов предложил кандидатуру Натальи Епихиной, занимавшей эту должность с 2016 года.

В среду, 27 октября, депутаты облдумы рассмотрели вопрос о замещении должности регионального омбудсмена по правам человека на следующие пять лет. Губернатор Николай Любимов предложил кандидатуру Натальи Епихиной, занимавшей эту должность с 2016 года. С ним согласился спикер облдумы Аркадий Фомин.

«Мы хорошо знаем Наталью Леонидовну», — отметил председатель регионального парламента.Перед голосованием депутаты Никита Усачев и Максим Мустафин задали омбудсмену вопросы о наблюдении за исправительными учреждениями и о доверии населения к ее институту.

Наталья Епихина ответила, что посещает тюрьмы и колонии.

«В нашем регионе не было пыток, — подчеркнула она. — Я надеюсь, что их никогда не будет. Этот вопрос жестко поставлен нашей прокуратурой».

Доверие рязанцев показывает рост обращений к уполномоченному по правам человека: в 2019 году — 1594, в 2020 году — 2066, за девять месяцев 2021 года — уже 1820.

Депутаты при голосовании поддержали кандидатуру Натальи Епихиной, после чего она принесла присягу и пообещала приложить все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие.