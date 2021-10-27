Рязанке предложили после наркоза положить ее ребенка-инвалида в реанимацию с ковидными больными

Рязанка пожаловалась на условия для детей в больницах. Она возмутилась тем, что детей, которым нужна реанимационная помощь, размещают вместе с ковидными.

Рязанка сообщила, что ее ребенку, у которого тяжелые нарушения здоровья, предложили лечить зубы в реанимации с ковидными больными. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что ее ребенку нужно вылечить зубы под наркозом, они не в очень хорошем состоянии и сильно повреждены кариесом. Рязанка добавила, что лечение нельзя откладывать. В больнице ей отказали сославшись на то, что ребенка некуда положить после наркоза.

«Причина следующая: оказывается что в Рязанской областной детской клинической больнице в реанимации находятся ковидные дети другой реанимации для обычных детей, которые не больны ковидом, нет. Отказали, и сказали, что мы пока не можем вам лечить зубы так как никуда положить после наркоза. Либо пишите согласие, что попадете в реанимацию с ковидными», — говорится в сообщении.

Рязанка пожаловалась на условия для детей в больницах. Она возмутилась тем, что детей, которым нужна реанимационная помощь, размещают вместе с ковидными.

«Почему минздрав, город, губернатор и остальные чиновники так относитесь к нашим детям… Почему так грубо ущемляются прав тяжёлых детей с инвалидностью», — написала женщина.