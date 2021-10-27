Рязанка рассказала о мужчине, который чуть не увел ее ребенка

Мужчина был одет в темное, был в черной маске.

Рязанка рассказала о мужчине, который чуть не увел ее ребенка на улице Гагарина. Об этом она сообщила в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

По ее словам, мужчина был одет в темное, был в черной маске.

«Он не манил ни конфетами, ни котятами и так далее. Он подошел, схватил, и сказал «пойдем со мной, девочка», — написала женщина.

Она рассказала, что ее дочь была с подругой, та побежала за помощью. Девочка, к которой подошел мужчина, начала кричать «помогите» и он убежал.

«Девчонками горжусь, повели себя, как учили взрослые! Но истерика была уже после у всех», — говорится в сообщении.