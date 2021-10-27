Рязанцы высадили кустарники в сквере имени Попова

Благоустройство территории приурочили к 75-летию Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова и столетию со дня рождения народного артиста и композитора, а также руководителя рязанского хора Евгения Попова.

В Рязани в сквере имени Попова высадили кустарники. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на личной странице « Вконтакте ».

Благоустройство территории приурочили к 75-летию Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова и столетию со дня рождения народного артиста и композитора, а также руководителя рязанского хора Евгения Попова.

Елена Сорокина напомнила, что расположение сквера было выбрано не случайно: там проходит маршрут, по которому дети ходят в школу № 53, детскую школу искусств № 4, детский сад № 115 и в ресурсный центр дополнительного образования.

По словам мэра, работы на территории проводятся постоянно. И планируют продолжить и в 2022 году — инициативная группа жителей готовит заявку на участие в программе поддержки местных инициатив.