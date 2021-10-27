Российские банки начали повышать ставки по вкладам

22 октября Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. На ставку уже отреагировали несколько банков.

Крупные российские банки начали повышать ставки по вкладам. Об этом говорят результаты опроса кредитных организаций, который провело РИА Новости .

22 октября Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. На это отреагировали несколько банков. Клиенты Росбанка с 25 октября получат дополнительные 2,5% к основным 7,5% годовых. За ситуацией намерены следить «Открытие» и ВТБ, у которого доходность по одному из вкладов уже достигла 8,5%.

Также возросли ставки в банках «Дом.РФ», «Почта Банк», Новикомбанк. Ожидается, что ставки повысят банк «Санкт-Петербург», «Абсолют Банк», ПСБ, Совкомбанк и «Зенит». Кроме того, о намерениях обновить предложения сообщили «МТС Банк» и МКБ.