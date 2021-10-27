Российские банки начали повышать ставки по вкладам
22 октября Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. На ставку уже отреагировали несколько банков.
Крупные российские банки начали повышать ставки по вкладам. Об этом говорят результаты опроса кредитных организаций, который провело
22 октября Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых. На это отреагировали несколько банков. Клиенты Росбанка с 25 октября получат дополнительные 2,5% к основным 7,5% годовых. За ситуацией намерены следить «Открытие» и ВТБ, у которого доходность по одному из вкладов уже достигла 8,5%.
Также возросли ставки в банках «Дом.РФ», «Почта Банк», Новикомбанк. Ожидается, что ставки повысят банк «Санкт-Петербург», «Абсолют Банк», ПСБ, Совкомбанк и «Зенит». Кроме того, о намерениях обновить предложения сообщили «МТС Банк» и МКБ.