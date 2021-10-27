РНПК предоставила оборудование для лаборатории Касимовского нефтегазового колледжа

Лабораторию открыли во время празднования 125-летнего юбилея колледжа. В мероприятии поучаствовали студенты и преподаватели, а также сотрудники РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компаниия оснастила современным оборудованием профильную лабораторию «Касимовского нефтегазового колледжа». Оборудование воспроизводит технологические процессы НПЗ.

Лабораторию открыли во время празднования 125-летнего юбилея колледжа. В мероприятии поучаствовали студенты и преподаватели, а также сотрудники РНПК.

Студенты, которые обучаются по специальности «Переработка нефти и газа» и «Сооружение и эксплуатация газопроводов и газонефтехранилищ» смогут развивать теоретические знания в лаборатории. Касимовский нефтегазовый колледж уже девять лет сотрудничает с РНПК. Учебное заведение обновило свою материально-техническую базу благодаря поддержке завода.

РНПК сотрудничает с образовательными учреждениями в рамках корпоративной системы непрерывного образования, нацеленной на подготовку квалифицированных рабочих и специалистов для нефтегазовой отрасли. Партнерами компании являются два колледжа региона и 15 профильных вузов страны. На заводе студенты проходят производственную практику. Ежегодно в РНПК приходят более 50 студентов, более 40 выпускников вузов и техникумов и колледжей ежегодно трудоустраиваются на РНПК.

С 2016 года в школе № 43 в Рязани работает «Роснефть-класс», который готовит кадры для нефтехимической отрасли со школьной скамьи.

Также завод организует профориентационные экскурсии по промышленной площадке для школьников и студентов, помогает региональным учебным заведениям в ремонте профильных кабинетов, создании нефтехимических лабораторий, приобретении учебных стендов, а также выделяет корпоративные стипендии лучшим студентам и гранты преподавателям.

Справка

Рязанская нефтеперерабатывающая компания — крупнейший НПЗ «Роснефти». Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая Pulsar 100 и высокоэкологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.