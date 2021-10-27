Полиция проверит информацию о водителе, который проехал по Лесопарку на машине
Двое молодых людей приехали на парковку у Лесопарка на автомобиле Mercedes, отодвинули клумбу и заехали на территорию.
Полиция проверит информацию о водителе, который проехал по Лесопарку на машине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Водителя привлекут к ответственности.
Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 октября. двое молодых людей приехали на парковку у Лесопарка на автомобиле Mercedes, отодвинули клумбу и заехали на территорию.