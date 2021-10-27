Полиция проверит информацию о водителе, который проехал по Лесопарку на машине

Двое молодых людей приехали на парковку у Лесопарка на автомобиле Mercedes, отодвинули клумбу и заехали на территорию.

Полиция проверит информацию о водителе, который проехал по Лесопарку на машине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Водителя привлекут к ответственности.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 октября. двое молодых людей приехали на парковку у Лесопарка на автомобиле Mercedes, отодвинули клумбу и заехали на территорию.