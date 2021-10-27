Полиция проверит информацию о мужчине, который чуть не увел ребенка на улице Гагарина

Ранее рязанка в соцсети сообщила, что мужчина, одетый в темное и черной маске, чуть не увел ее ребенка. Девочка, к которой подошел мужчина, начала кричать «помогите» и он убежал.

Полиция проверит информацию о мужчине, который чуть не увел ребенка на улице Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее рязанка в соцсети сообщила, что мужчина, одетый в темное и черной маске, чуть не увел ее ребенка. Девочка, к которой подошел мужчина, начала кричать «помогите» и он убежал.