Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на Ряжском шоссе

Авария произошла примерно в 6:40 у дома № 20 строение 3 на Ряжском шоссе. 64-летний рязанец на Lada Vesta столкнулся с Kia Sorento, за рулем которой был 35-летний местный житель.

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего на Ряжском шоссе 21 октября. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла примерно в 6:40 у дома № 20 строение 3 на Ряжском шоссе. 64-летний рязанец на Lada Vesta столкнулся с Kia Sorento, за рулем которой был 35-летний местный житель.

Водитель Lada скончался на месте. 31-летняя пассажирка Kia получила травмы. Пострадавшей оказали медпомощь.

Всех, кому известна информация об аварии, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

Ранее появилось видео с места ДТП.