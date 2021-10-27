Эксперты рассказали, чем грозит дефицит новых автомобилей в России

Производители микрочипов отметили, что автомобильному рынку не будет хватать чипов весь 2022 год. По их словам, в июле производители микрочипов смогли выполнить лишь 20% от заказов, и большая часть заказов до сих пор остается невыполненной.

Со второго квартала 2021 года в России усилился дефицит автомобилей, из-за чего увеличились сроки поставок новых машин. По словам специалистов, одни из причин, способствовавших этому — нехватка электронных чипов и остановки заводов из-за пандемии.

Производители микрочипов отметили, что автомобильному рынку не будет хватать чипов весь 2022 год. По их словам, в июле производители микрочипов смогли выполнить лишь 20% от заказов, и большая часть заказов до сих пор остается невыполненной.

Эксперты заявили, что дефицит может продлиться до середины 2022 года, что повлечет за собой рост стоимости автомобилей почти всех брендов.

Чтобы не ждать повышения цен и купить автомобиль до начала 2022 года, рязанцам предложили автомобили под заказ при внесении суммы всего 5% от стоимости. Машину можно получить уже через месяц без увеличения стоимости, изменения оценки выкупа автомобиля и под кредитную ставку всего от 3%.