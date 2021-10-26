Видео: в Рязани рецидивист ограбил съемную квартиру

Полицейские выследили злоумышленника в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело.

Видео: в Рязани рецидивист ограбил съемную квартиру. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 44-летний рязанец и рассказал, что из квартиры на улице Татарской, которую он сдает, пропали два телевизора и беспроводная колонка.

Полицейские установили, что к пропаже техники причастен 32-летний местный житель, который вместе с сожительницей арендовал у пострадавшего жилье. Ранее мужчина 35 раз был судим за кражи и угон автомобилей.

Оперативники выяснили, что злоумышленник поссорился с подругой и решил отомстить. Он забрал из квартиры технику и уехал на попутках в Москву, а оттуда в Санкт-Петербург. Он продал технику в разных городах случайным знакомым и планировал затеряться в мегаполисе. Полицейские выследили грабителя и задержали его. Похищенную технику изъяли.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.