Видео: в Рязани рецидивист ограбил съемную квартиру. Об этом
В полицию обратился 44-летний рязанец и рассказал, что из квартиры на улице Татарской, которую он сдает, пропали два телевизора и беспроводная колонка.
Полицейские установили, что к пропаже техники причастен 32-летний местный житель, который вместе с сожительницей арендовал у пострадавшего жилье. Ранее мужчина 35 раз был судим за кражи и угон автомобилей.
Оперативники выяснили, что злоумышленник поссорился с подругой и решил отомстить. Он забрал из квартиры технику и уехал на попутках в Москву, а оттуда в Санкт-Петербург. Он продал технику в разных городах случайным знакомым и планировал затеряться в мегаполисе. Полицейские выследили грабителя и задержали его. Похищенную технику изъяли.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.