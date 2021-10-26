В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 217 человек

Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 217 человек. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 46 788 человек. Выздоровели за сутки 128 человек, всего — 42 084. Умерли за сутки восемь человек, всего — 1 345.

В России за сутки заболели 36 466 человек, всего с начала пандемии— 8 316 019. Выздоровели за сутки 26 973 человека, всего — 7 213 584. Умерли за сутки 1 106 человек, всего — 232 775.