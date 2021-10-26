В Рязанской области отделения «Почты России» изменят график работы

Почтовые отделения Рязанской области изменят график работы в связи с днем народного единства.

Почтовые отделения Рязанской области изменят график работы в связи с днем народного единства. В компании сообщили, что с 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

4 ноября будет выходным для всех отделений региона. В предпраздничный день рабочий день закончится на час раньше.

5 ноября отделения будут работать по расписанию субботы.

Для некоторых сельских отделений могут установить другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии по расписанию, согласованному с рязанским отделением пенсионного фонда.