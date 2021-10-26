В рязанских торговых центрах собрались крупные очереди на вакцинацию. Об этом
В ТРЦ «М5 Молл» желающие привиться пришли за час до открытия пункта вакцинации. Там доступны две вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Перед прививкой у каждого человека измеряют сатурацию, температуру, давление. Помимо этого желающие привиться должны заполнить согласие на прививку, предъявить копию паспорта, полиса, СНИЛС. На прививку в среднем уходит пять минут. Врачи рассказали, что после прививки выдают справку о процедуре.
«Просто сейчас работодатель обычно требует, что человек привился, и они хотят узнать, что действительно в данный момент он привился, поэтому мы выдаем справочку, что он сегодня сделал первый компонент вакцины, потому что придет в личный кабинет через несколько дней», — рассказала врач-терапевт Наталья Спиркова.
За день в пункте вакцинации прививают до 80 человек.
Также очереди собираются в пункте вакцинации в ТЦ «Глобус».