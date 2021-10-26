\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 69.55 -0.58 27/10
ЦБ EUR 80.7 -1.04 27/10
Нал. USD 69.20 / 70.15 14:42
Нал. EUR 80.43 / 81.10 14:42
Новости
Публикации
Главные вопросы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
3 часа назад
853
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
Вчера 17:15
1 098
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
6 855
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
3 633
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанских торговых центрах собрались крупные очереди на вакцинацию
В ТРЦ «М5 Молл» и ТЦ «Глобус» желающие сделаю прививку от коронавируса образовали крупные очереди.

В рязанских торговых центрах собрались крупные очереди на вакцинацию. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

В ТРЦ «М5 Молл» желающие привиться пришли за час до открытия пункта вакцинации. Там доступны две вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Перед прививкой у каждого человека измеряют сатурацию, температуру, давление. Помимо этого желающие привиться должны заполнить согласие на прививку, предъявить копию паспорта, полиса, СНИЛС. На прививку в среднем уходит пять минут. Врачи рассказали, что после прививки выдают справку о процедуре.

«Просто сейчас работодатель обычно требует, что человек привился, и они хотят узнать, что действительно в данный момент он привился, поэтому мы выдаем справочку, что он сегодня сделал первый компонент вакцины, потому что придет в личный кабинет через несколько дней», — рассказала врач-терапевт Наталья Спиркова.

За день в пункте вакцинации прививают до 80 человек.

Также очереди собираются в пункте вакцинации в ТЦ «Глобус».