В рязанские поликлиники передадут 50 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства.

В рязанские поликлиники передадут 50 000 экспресс-тестов на коронавирус. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства.

Он сказал, что увеличились жалобы на то, что ПЦР-тесты делают чрезмерно долго. Любимов призвал сократить время на проведение ПЦР-тестов, также он сказал, что в поликлиники передадут 50 000 экспресс-тестов.

По данным РЗН. инфо ПЦР-тесты в поликлиниках в последнее время делают за 9-12 дней