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В Рязани предложили изменить несколько маршрутов общественного транспорта
В общественном совете при управлении транспорта предложили изменить маршрут автобуса № 7, троллейбуса № 2, возобновить маршрут автобуса № 18 и учесть потребности в транспорте жителей Агропрома, Ворошиловки и Приокского.

В Рязани предложили изменить несколько маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в общественном совете при управлении транспорта.

По итогам заседания, которое прошло в конце сентября, общественники предложили изменить маршрут автобуса № 4 и пустить его через улицу Мервинскую и 7-й Мервинский проезд.

После отмены движения маршруток № 82 через Приокский, один из коммерческих маршрутов (№№ 46 или 50) предложили пустить по улице Станкозаводской между остановками «Школа» и «улица Космонавтов».

При организации нового коммерческого маршрута администрации города порекомендовали учесть потребности жителей поселков Агропром, Ворошиловка и Приокский. Ранее маршрут № 65 перестал доезжать до Агропрома.

После обсуждения изменений в маршруте троллейбуса № 2, окончательное решение оставили за управлением транспорта. Маршрут предлагали пустить через остановки «Мясокомбинат», «Городская больница№ 4», «площадь Театральная», «памятник Павлову», «Цирк», «площадь Ленина».

Также управлению транспорта рекомендовали возобновить движение автобусов по маршруту № 8 «Т. Ц. Круиз — поселок Дягилево» с изменением конечной остановки до Дягилевского городка.