В Рязани на пешеходном переходе внедорожник сбил девушку с ребенком

Пострадавшие обращались за медпомощью.

В Рязани на пешеходном переходе внедорожник сбил девушку с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 26 октября, в 07:40 на улице Весенней около дома № 27/46.

Внедорожник Greatwall Hover на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 25-летнюю девушку и четырехлетнего ребенка. Пострадавшие обращались за медпомощью.

Проводится проверка.