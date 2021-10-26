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В Рязани из-за аварии 15 улиц остались без электричества
В мэрии подчеркнули, что работы закончат примерно в 19:00. Тогда восстановят и электричество.

В Рязани на 15 улицах отключили электричество. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отключение произошло во вторник, 26 октября, примерно в 16:05 на улицах Фирсова, Щедрина, Колхозной, Введенской, Быстрецкой, Лесопарковой, Ленина, Почтовой, Площади Театральной, Урицкого, Радищева, Циолковского, Кудрявцева, Есенина и Электрозаводской.

Отключение произошло из-за аварии.

В мэрии подчеркнули, что работы закончат примерно в 19:00. Тогда восстановят и электричество.