В Рязани из-за аварии 15 улиц остались без электричества

В мэрии подчеркнули, что работы закончат примерно в 19:00. Тогда восстановят и электричество.

В Рязани на 15 улицах отключили электричество. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отключение произошло во вторник, 26 октября, примерно в 16:05 на улицах Фирсова, Щедрина, Колхозной, Введенской, Быстрецкой, Лесопарковой, Ленина, Почтовой, Площади Театральной, Урицкого, Радищева, Циолковского, Кудрявцева, Есенина и Электрозаводской.

Отключение произошло из-за аварии.

В мэрии подчеркнули, что работы закончат примерно в 19:00. Тогда восстановят и электричество.