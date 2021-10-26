В России предложили расширить действие маткапитала

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства материнского капитала на покупку товаров для детей.

В России предложили расширить действие маткапитала. Об этом пишет RT.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства материнского капитала на покупку товаров для детей. Он направил письмо на имя министра труда Антона Котякова.

Автор отметил, что у семьи может быть квартира, а бесплатное образование гарантирует закон.

Федоров подчеркнул, что с рождением ребенка у одиноких родителей уже нет столько возможностей для трудовой реализации и повышения дохода, но есть потребность многочисленных трат для создание ребенку комфортных условий жизни.

В качестве контроля депутат предложил систему отчетности, которая в настоящее время действует для опекунов — ежегодный отчет о потраченных средствах с подверждением покупок кассовыми чеками.