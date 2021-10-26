\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
10°
Чтв, 28
ЦБ USD 70.13 -0.73 26/10
ЦБ EUR 81.74 -0.76 26/10
Нал. USD 69.36 / 70.50 10:02
Нал. EUR 80.41 / 81.70 10:02
Новости
Публикации
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
Вчера 17:15
907
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
6 659
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
3 482
Лидеры подтверждают реноме. Обзор 4-го тура в «40+"
В четвертом туре дивизиона «Любитель 40+" сенсаций не п...
22 октября 12:13
3 520
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России предложили расширить действие маткапитала
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства материнского капитала на покупку товаров для детей.

В России предложили расширить действие маткапитала. Об этом пишет RT.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить средства материнского капитала на покупку товаров для детей. Он направил письмо на имя министра труда Антона Котякова.

Автор отметил, что у семьи может быть квартира, а бесплатное образование гарантирует закон.

Федоров подчеркнул, что с рождением ребенка у одиноких родителей уже нет столько возможностей для трудовой реализации и повышения дохода, но есть потребность многочисленных трат для создание ребенку комфортных условий жизни.

В качестве контроля депутат предложил систему отчетности, которая в настоящее время действует для опекунов — ежегодный отчет о потраченных средствах с подверждением покупок кассовыми чеками.