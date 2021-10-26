В Москве произошло тройное убийство

Трагедия случилась в одной из квартир на Мосфильмовской улице.

В Москве произошло тройное убийство. Об этом сообщил telegram-канал 112 .

Трагедия случилась в одной из квартир на Мосфильмовской улице. Следователи обнаружили тела родителей и восьмилетнего ребенка. Мать и ребенок были задушены, а тело отца нашли в коридоре.

Выяснилось, что глава семейства — топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов. Ранее он отбыл срок за преднамеренное банкротство. Его супруга Антонина Носырева являлась предпринимательницей в сфере автомобильного бизнеса.

Тревогу забили знакомые семьи. Они сообщили, что их друзья с воскресенья не выходят на связь. Дверь в квартиру открыла домработница своим ключом.