В Касимове госавтоинспекторы задержали пьяную женщину-водителя

Нарушительницу заметили вблизи дома № 17 по улице Луговой.

В Касимове сотрудники Госавтоинспекции задержали 41-летнюю женщину, которая села за руль в нетрезвом состоянии. Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.

Нарушительницу заметили вблизи дома № 17 по улице Луговой. Там сотрудники ДПС остановили автомобиль Volkswagen для проверки водителя. Выяснилось, что женщина, которая находилась за рулем иномарки, была пьяна. У нее имелись характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка. Освидетельствование подтвердило это — у нее обнаружили 1,428 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Женщину отстранили от управления транспортным средством и составили на нее административные материалы.