В Хакасии ввели комендантский час из-за коронавируса

В республике ввели ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они будут действовать с 27 октября по 7 ноября.

В Хакасии ввели комендантский час из-за коронавируса. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов, сообщило агентство ТАСС .

В республике ввели ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они будут действовать с 27 октября по 7 ноября.

В том числе в республике введут комендантский час. Жителям запрещено будет покидать дома с 22:00 до 6:00. Он коснется всех, кроме сотрудников предприятий, работающих круглосуточно. Также жителям старше 60 лет запретят выходить из дома в любое время на период нерабочих дней.

Кроме этого, в крупных городах республики прекратит движение общественный транспорт и введут другие ограничения.