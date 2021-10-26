В Горроще сбили мужчину, переходившего дорогу на «красный»

Пешеход получил травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка.

В Горроще сбили мужчину, переходившего дорогу на «красный». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 25 октября, в 14:00 на улице Черновицкого около дома № 2/79. 32-летний рязанец на Kia наехал на 49-летнего местного жителя.

Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход получил травмы, его доставили в больницу. Проводится проверка.