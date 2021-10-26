Устроивший смертельное ДТП с подростками в Шиловском районе водитель предстанет перед судом

Трагедия случилась в ночь с 7 на 8 августа 2021 года.

В Рязанской области перед судом предстанет мужчина, устроивший смертельное ДТП в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в ночь с 7 на 8 августа 2021 года. Тогда обвиняемый, находясь в алкогольном состоянии, сел за руль автомобиля Kia. Он ехал по дороге «Польное Конобеево — Завидное — Кермись» в сторону села Кермись. Он не справился с управлением и сбил подростков 16 и 17 лет — юношу и девушку. Парень скончался на месте происшествия, девушка умерла в больнице.

Мужчина вину признал в полном объеме. Он выплатил родителям погибших компенсацию морального вреда.

Следователи передали уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.