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Ученые Рязанского агротехнологического университета приняли участие в «Золотой осени — 2021»
Конкурсная комиссия рассмотрела более 500 заявок от организаций, научных и образовательных учреждений России. Среди них были и разработки ученых-аграриев РГАТУ имени Костычева.

Ученые Рязанского агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в отраслевых конкурсах, которые провели департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России в рамках 23-й выставки «Золотая осень — 2021».

Конкурсная комиссия рассмотрела более 500 заявок от организаций, научных и образовательных учреждений России. Среди них были и разработки ученых-аграриев РГАТУ имени Костычева.

По итогам конкурса проект «Устройства для обработки горячим туманом семян и растений для достижения высокого урожая в сложных климатических условиях» получил золотую медаль и диплом, разработки «Средство для предпосевной обработки сельскохозяйственных растений», «Инновационное хранилище для сельскохозяйственной продукции», «Биоконверсия шламовых и сельскохозяйственных отходов» и проект информационно-консультационных услуг по программе «Расчет потребностей организаций АПК в обеспечении трудовыми ресурсами» отметили серебряными медалями.

Кроме того, бронзовые медали получили проекты «Устройство для аэрозольной дезинфекции копытец у крупного рогатого скота» и научно-производственный журнал «Вестник совета молодых ученых Рязанского государственного агротехнического университета имени П.А. Костычева».