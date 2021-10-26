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Сумма страховки на погибших при взрыве на заводе в Шиловском районе не превысит 10 миллионов рублей
Сумма будет разделена между всеми выгодоприобретателями, заявившими о своем праве на страховую выплату, а размер каждой выплаты может быть почти в два раза меньше той, которая установлена законом.

Сумма страховки на погибших при взрыве на заводе в Шиловском районе не превысит 10 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе всероссийского союза страховщиков и национального союза страховщиков ответственности рассказали, что завод «Рязряд» был застрахован в компании «Росгосстрах».

По закону размер выплаты в случае гибели человека в результате аварии на опасном производственном объекте должен составить два млн рублей. До 25 тысяч рублей возмещаются расходы на погребение. При этом, общая страховая сумма по договору страхования опасных производственных объектов не может превышать 10 млн рублей.

«Это означает, что данная сумма будет разделена между всеми выгодоприобретателями, заявившими о своем праве на страховую выплату, а размер каждой выплаты может быть почти в два раза меньше той, которая установлена законом», — говорится в сообщении.

Президент национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс отметил, что этот факт наглядно доказывает необходимость переоценки подхода к определению размера страховой суммы, как минимум, для данного типа объектов.

В компании «Росгосстрах» отметили, что готовы осуществить выплаты, если случай признают страховым.

Напомним, утром 22 октября в пороховом цеху завода произошел пожар. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Погибли все 17 человек, вышедшие на смену.