Сумма страховки на погибших при взрыве на заводе в Шиловском районе не превысит 10 миллионов рублей

Сумма будет разделена между всеми выгодоприобретателями, заявившими о своем праве на страховую выплату, а размер каждой выплаты может быть почти в два раза меньше той, которая установлена законом.