Сотрудники РНПК приступили к уборке территории противотуберкулезного диспансера в рамках экологической акции

Работы продлятся около недели.

Сотрудники РНПК помогли благоустроить территорию противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Работу провели во вторник, 26 октября, в рамках экологических акций предприятия. Сотрудники опилили и спилили деревья, вырубили кустарники и очистили территорию больницы от мусора. Также была задействована заводская спецтехника: погрузчик, два самосвала, измельчитель древесных отходов на базе трактора. В среднем с территории площадью более шести гектаров вывозится порядка 15 кубометров древесных отходов ежедневно. Работы продлятся около недели.

«Мы хорошо понимаем, какую нагрузку сейчас несет наша медицина и поэтому со всей открытостью и готовностью отозвались на просьбу руководства больницы оказать содействие в благоустройстве территории лечебного учреждения, — сказал генеральный директор АО „РНПК“ Сергей Михайлов. — Помощь социальным учреждениям города и области — всегда в приоритете нашей компании».

Предприятие РНПК проводит множество мероприятий, приуроченных к охране окружающей среды. Среди них есть проекты по реконструкции и модернизации производства, проведение собственных экологических акций, участие в общегородских субботниках, экопросветительская работа со школьниками, поддержка экологических экспедиций юных экологов клуба «Хозяин Мещеры», а также помощь Окскому заповеднику в рамках благотворительности.

За 2021 год рязанские нефтяники провели серию экологических инициатив по озеленению и приведению в порядок ряда улиц, скверов и парков Рязани. Весной в рамках всероссийской экологической акции нефтезавод провел четыре субботника на разных площадках города. Кроме того, работники РНПК заложили дубовую рощу в деревне Турлатово, посадили саженцы липы, рябины и красного дуба в четырех парках, бульварах и улицах города, передали для посадки саженцы деревьев в пять рязанских школ. Уже осенью высадили 100 саженцев пирамидального тополя в самом густонаселенном районе Рязани — Дашково-Песочне на улице Зубковой и в рамках городского месячника по подготовке к зиме провели работы по уборке и очистке улицы Весенней от мусора.

Сохранение окружающей среды является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности Рязанской НПК.