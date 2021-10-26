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Рязанское правительство предсказало цены и зарплаты на три года вперед
В прогнозе развития заложен ежегодный рост цен примерно на четыре процента, а средняя зарплата должна вырасти до 48 тысяч рублей в 2024 году.

Во вторник, 26 октября, на заседании регионального правительства озвучили прогноз развития Рязанской области на 2022-2024 года. Министр промышленности Андрей Ворфоломеев сообщил, что в прогнозе развития заложен ежегодный рост цен примерно на четыре процента, а средняя зарплата должна вырасти с 39,7 тысяч рублей в 2021 году до 48 тысяч рублей в 2024 году.

Чиновники хотят видеть увеличение количества рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве с 86 тысяч человек в 2021 году до 93,3 тысячи человек в 2024 году. Ввод в действие жилья к 2024 году тоже запланирован до 950 тысяч квадратных метров, то есть на треть выше уровня советских времен.