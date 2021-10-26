Рязанская прокуратура проверила проблемные стройки

Также проверяющие выслушали отчеты о темпах и перспективах завершения строительства.

Рязанская прокуратура проверила проблемные стройки. Об этом сообщила пресс-служба органа.

На проблемные строящиеся объекты города выехал исполняющий обязанности прокурора Рязанской области Никита Зубко и представители организаций-застройщиков, министерства строительного комплекса области, а также госинспекция строительного надзора региона.

Специалисты осматривали объекты ООО «Альфа Рязань», ООО «Инжстрой», ООО «Бизнесстрой», а также объекты с высокими рисками неисполнения обязательств — ООО «Веллком» и ООО «Центрстрой».

Также проверяющие выслушали отчеты о темпах и перспективах завершения строительства. Непосредственно на объектах незавершенного строительства исполняющий обязанности прокурора области встретился с инициативной группой дольщиков, с которыми он обсудил проблемные вопросы, связанные с восстановлением их прав.