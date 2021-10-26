Рязанец разбил стекло и незаконно проник в бар в центре города

После оценки ущерба будет решен вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Рязанец разбил стекло и незаконно проник в бар в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские получили информацию, что неизвестный разбил стекло двери и проник в помещение бара на Первомайском проспекте.

Приехав на место, сотрудники задержали 25-летнего местного жителя. Он не смог внятно объяснить свой поступок. Рязанца доставили в отдел полиции. Устанавливаются мотивы его поступка.

После оценки ущерба будет решен вопрос о привлечении мужчины к ответственности.