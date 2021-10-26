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Рязанцам разъяснили правила присвоения QR-кода
Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

Рязанцам разъяснили правила присвоения QR-кода. Информация об этом во вторник, 26 октября, появилась на сайте областного правительства.

В оперштабе напомнили, что с 30 октября для посещения ряда учреждений нужно предъявить QR-код о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании в течении полугода.

«При проведении вакцинации код присваивается после получения полного курса прививок, в соответствии с инструкцией к применяемой вакцине. Он считается завершенным при получении двух прививок. Исключение составляет препарат „Спутник Лайт“, который используется однократно для иммунизации ранее привитых или переболевших людей», — говорится в сообщении.