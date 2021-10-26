Россиянам рассказали, чем грозит прививка от «ковида» при высоком титре антител

Об этом сообщил ГЛАС со ссылкой на главного научного сотрудника центра РАН Анчу Баранову.

Россиянам рассказали, чем грозит вакцинация против COVID-19 при высоком титре антител. Об этом сообщил ГЛАС со ссылкой на главного научного сотрудника центра РАН Анчу Баранову.

По словам специалиста, делать прививки при высоком уровне иммуноглобулинов недопустимо. У такого человека Ат могут быть потрачены для подавления антигенов впустую, а клетки иммунной системы не получат сигнал о том, что есть новая выработка антител. В итоге пациент лишится большего количества Ат.

Именно поэтому перед вакцинацией врачи рекомендуют сделать ПЦР-тесты на наличие антител.