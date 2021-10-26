Россиянам объяснили, почему в стране до сих пор нет коллективного иммунитета

Ситуацию прояснила профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсон, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Россиянам рассказали, почему в стране до сих пор нет коллективного иммунитета. Ситуацию прояснила профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсон, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Ее слова привели РИА Новости .

По ее словам, коллективный иммунитет в России до сих пор не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса.

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм „дельта“, который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», — сказала Баранова.

Она также отметила, что есть возможность, что вариант «дельта» станет последней разновидностью COVID-19.

Тем временем, по данным федерального штаба на вторник, 26 октября, коронавирус выявили у 36 466 россиян.