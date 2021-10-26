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Россиянам объяснили, почему не у всех переболевших «ковидом» есть QR-код
Для получения отметки о болезни недостаточно положительного ПЦР-теста из платной клиники.

Россиянам объяснили, почему не у всех переболевших коронавирусом появлется QR-код на сайте госуслуг. Разъяснение дала замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова в беседе с порталом Myslo.

Специалист объяснила, что для получения отметки о болезни недостаточно положительного ПЦР-теста из платной клиники.

«Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», — заявила Безбородова.

Она отметила, что платные клиники передают информацию о положительных тестах в Роспотребнадзор, после чего ведомство направляет их в поликлинику и просит человека соблюдать карантин.

«Но мы не вносим данные в медицинские карты пациентов, это может сделать только врач, если к нему обратится пациент», — уточнила специалист.

Безбородова подчеркнула, что к специалисту стоит обращаться при положительном тесте даже с минимальными симптомами.