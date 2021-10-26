Окский заповедник закроют на неделю для посетителей

Соответствующий приказ издал директор заповедника.

Окский заповедник, а также поселок Брыкин Бор закроют для туристов. Соответствующий приказ издал директор заповедника.

Территорию закроют на время нерабочей недели, в период с 30 октября по 7 ноября.

«В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и укрепления здоровья граждан, экскурсионные объекты Окского заповедника и поселок Брыкин Бор закрыты для посещения на срок с 30 октября по 7 ноября включительно», — отметила пресс-служба заповедника.