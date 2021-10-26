Названа возможная причина пропажи тела еще одного погибшего при взрыве в Шиловском районе

Ранее сообщалось, что прощание с одним из погибших прошло без гроба.

На месте трагедии, где произошел взрыв в пороховом цеху, до сих пор не нашли одного человека. Об этом во вторник, 26 октября, сообщило « КП-Рязань » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего на месте взрыва нашли тела 16 сотрудников.

«Действительно, нашли тела только 16 человек. Тело еще одного ищут, — говорит источник. — Или он подвергся сильному термическому воздействию, так как он находился в эпицентре пожара, либо еще что-то. Но на месте продолжаются следственные работы».

Ранее сообщалось, что прощание с одним из погибших прошло без гроба. Остальные родственники остались недовольны похоронами, которые помогли организовать власти Шиловского района.

Напомним, утром 22 октября в пороховом цеху завода произошел пожар. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха. Погибли все 17 человек, вышедшие на смену.